Как делать доклад по окружаещему миру на тему Зоны Саванн
Окружающий мир
Как делать доклад по окружаещему миру на тему Зоны Саванн
Ответ(ы):
Гость:
Сначала проработай вступление например:Сегодня я расскажу вам о зоннах сованны! Потом, начни основной рассказ, потом если у тебя есть доп.материял расскажи его.Информацию о зонах саванны найди в интернете.
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