Как делать разбор слова ГОДА под цифрой 7?

Русский язык
Как делать разбор слова ГОДА под цифрой 7?
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Гость:
Пунктуационный разбор слова
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