Сказ лескова левша. Нужно озаглавить 9 глав.срочно!!! Заранее Огpомное спасибо)

Литература
Сказ лескова левша. Нужно озаглавить 9 глав.срочно!!! Заранее Огpомное спасибо)
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Гость:
У меня одна ошибка как ее исправить
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