Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц),прийти за (каша) с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен(стужа), пройти улицу за (улица), остановить...

Русский язык
Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц),прийти за (каша) с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен(стужа), пройти улицу за (улица), остановиться перед (Саша и Маша),наблюдать за (синица). И разберите 1 предложение полностью (предложенние придумать самостоятельно из данных словосочитаний)
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