Как сделать анализ стиха? покажите на примере из стихов Лермонтова

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Чтобы делать анализ стихотворения, необходимо выделить его тему. Это может быть лирика, то есть произведение посвящено любви и чувствам, может быть описание природы (пейзаж) , может быть философия (рассуждения о смысле бытия и других категориях) , а также стих может быть посвящен социально значимым проблемам. Следующим пунктом анализа становится сюжет. Его может и не быть, если стихотворение посвящено чувствам. Тогда вы, скорее всего, будете читать описание таковых, хотя за ними наверняка будет прослеживаться линия взаимоотношений. Тем не менее, если событий в стихотворении нет, акцентировать внимание на сюжете необязательно. Чтобы сделать анализ стихотворения, важно определить его размер. Пожалуй, это самая сложная часть для тех, кто не изучал теорию литературы. Чаще всего встречаются такие размеры, как ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. Их отличия состоят в количестве слогов в строке, а также в размещении ударения, которое и составляет ритм стиха в целом. Может отличаться и периодичность рифмы, о чем обязательно следует указать при анализе стиха. Она может быть парной (когда рифмуются две строки подряд) , кольцевой (рифмуется 1 и 4 строка, а также 2 и 3-я) и перекрестной (рифмуются четные и нечетные строки) . При анализе стихотворения важно указать на использованные художественные образы, способы их выражения, стилистические фигуры и тропы. К таковым относятся эпитеты, аллегория, метафоры, гиперболы и т. д. Усиливать эффект и расставить акценты помогают также повторы (рефрены) и другие обороты. Следует учитывать и стилистическое направление произведения. Это может быть романтизм, но сегодня нередко встречается и модернизм, и футуризм, и другие современные течения.