Напишите пж (как положено) письмо ДРУГУ
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Напишите пж (как положено) письмо ДРУГУ
Ответ(ы):
Гость:
1)дорогой мой друг 2)имя здравствуй и потоп развивай речь о том ,о чем хотел(а) написать
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