Написать сочинение на тему " Моя любимая школа" мне очень срочно прооошууу!!!! ПОМОГИТЕ!!!

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Наша школа большая и светлая. Учителя делают всё, чтобы в кабинетах было красиво и уютно, а мы с радостью помогаем им в этом: следим за чистотой и порядком. В школе большая библиотека, уютная столовая, красивый актовый зал. Но, конечно же, любимое место многих учеников — спортивный зал, где можно поиграть в любимые игры, заняться спортом. В нашей школе существует много традиций, например, мы проводим осенний бал, конкурсы «Мисс школы» и «Мистер школы», бал наук, музыкальные фестивали. Гордость школы — это её ученики, которые были призёрами районных, областных олимпиад по разным предметам, побеждали в спортивных соревнованиях и всевозможных конкурсах. Отдельно хочется рассказать об учителях. Иногда нам кажется, что они очень строги с нами, но, несмотря на это, мы их очень уважаем. Ведь они стараются научить нас многим вещам, которые пригодятся в жизни. Они добрые и мудрые, к ним всегда можно обратиться за советом и помощью. Я очень люблю свою школу и даже через много лет буду с теплотой и благодарностью вспоминать её.