Укажите процесс, протекающий без изменения состава вещества получение бутена-2 ??з н-бутана синтез алмаза и графита получение хлорметана из метана синтез этана и этанола

Химия

Укажите процесс, протекающий без изменения состава вещества получение бутена-2 ??з н-бутана синтез алмаза и графита получение хлорметана из метана синтез этана и этанола

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