От какого вещества получают в лаборатории кислород?

Химия
От какого вещества получают в лаборатории кислород?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из перманганата калия (марганцовка) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотнос...
Ответить
География
Название химических выветренных гор
Ответить
Биология
Значение голосеменных растений
Ответить
Математика
Длч 27 люстр закупили 23 упоковки лампочек по 8 лампочек в каждой.Хватит ли этого количество лампочек, если для каждой люстры необходимо 7 лампочек
Ответить
Английский язык
Пожалуйста срочно плиз
Ответить