От какого вещества получают в лаборатории кислород?
Химия
От какого вещества получают в лаборатории кислород?
Ответ(ы):
Гость:
Из перманганата калия (марганцовка) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотнос...
География
Биология
Математика
Длч 27 люстр закупили 23 упоковки лампочек по 8 лампочек в каждой.Хватит ли этого количество лампочек, если для каждой люстры необходимо 7 лампочек
Английский язык