Название химических выветренных гор
География
Название химических выветренных гор
Ответ(ы):
Гость:
Химические выветривание они часто встречаются где заводы города большие например в алмате горы алатау выветриваются связи с кислыми дождями. кислые дожди впадаю в рекацию многими минералами вроде с карбонатоми
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