Сравнительная характеристика основных отрядов Земноводные

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Земноводных - 3400 видов, Земноводных (среда обитания)- водная, воздушная, первичноводная ,Земноводных - шея отсутствует , Земноводные - расположение конечностей под телом Земноводные - кожа влажная, содержащая много желез Земноводные - линька и ороговение отсутствует. Земноводные - откладывают икру,Земноводные - оплодотворение внешнее, Вот 3 отряда земноводных: это 1)бесхвостые ( лягушки и жабы ), 2)хвостатые ( тритоны, саламандры) и 3)безногие земноводные – червеобразные. Сравниваем 1) 280 видов 2)2000 видов 3)60 видов 1) содержат наибольшее число, приспособившихся к передвижению по суше прыжками при помощи удлиненных задних конечностей. Распространены бесхвостые по всем материкам, кроме Антарктиды. Наибольшее разнообразие их видов отмечено в Африке 2) более примитивны. Распространены почти исключительно в северном полушарии. 3) большинство из них ведет подземный образ жизни. приспособлены к роющему образу жизни. Червяги встречаются преимущественно в тропиках. Земноводных имеют вытянутое, или лягушковидное туловище с двумя парами пятипалых конечностей. Голова плавно переходит в туловище. У них гладкая (реже шершавая) богатая железами кожа, лишённая волос, перьев и чешуи; лишь у некоторых безногих в коже имеются костные чешуйки.