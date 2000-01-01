Сравнительная характеристика основных отрядов Земноводные

Биология
Сравнительная характеристика основных отрядов Земноводные
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Гость:
Земноводных - 3400 видов, Земноводных (среда обитания)- водная, воздушная, первичноводная ,Земноводных - шея отсутствует , Земноводные - расположение конечностей под телом Земноводные - кожа влажная, содержащая много желез Земноводные - линька и ороговение отсутствует. Земноводные - откладывают икру,Земноводные - оплодотворение внешнее,  Вот 3 отряда земноводных: это 1)бесхвостые ( лягушки и жабы ), 2)хвостатые ( тритоны, саламандры) и  3)безногие земноводные –  червеобразные.  Сравниваем 1) 280 видов 2)2000 видов 3)60 видов 1)  содержат наибольшее число, приспособившихся к передвижению по суше прыжками при помощи удлиненных задних конечностей.  Распространены бесхвостые по всем материкам, кроме Антарктиды. Наибольшее разнообразие их видов отмечено в Африке 2)  более примитивны. Распространены почти исключительно в северном полушарии. 3)  большинство из них ведет подземный образ жизни. приспособлены к роющему образу жизни. Червяги встречаются преимущественно в тропиках. Земноводных имеют вытянутое, или лягушковидное туловище с двумя парами пятипалых конечностей. Голова плавно переходит в туловище. У них гладкая (реже шершавая) богатая железами кожа, лишённая волос, перьев и чешуи; лишь у некоторых безногих в коже имеются костные чешуйки.

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