Какое наклонение у слова подойду?
Русский язык
Какое наклонение у слова подойду?
Ответ(ы):
Гость:
Изъявительное наклонение
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