2x байта = 16 Гбайт решите пожалуйста

Информатика
2x байта = 16 Гбайт решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16 тысяч байт вот правильный ответ
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