годы правления князя Олега!

История
годы правления князя Олега!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Князь Олег  новгородский с 879 года и великий князь киевский с 882. т.е. (882-912)
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