Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотности (p) и формулу для нахождения g . Заранее спасибо) Желательно как можно быстрее
Физика
Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотности (p) и формулу для нахождения g . Заранее спасибо) Желательно как можно быстрее
Ответ(ы):
Гость:
H= P/(g*p) g= P/(p*h) p= P/(g*h)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Биология
Математика
Длч 27 люстр закупили 23 упоковки лампочек по 8 лампочек в каждой.Хватит ли этого количество лампочек, если для каждой люстры необходимо 7 лампочек
Английский язык
История