Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотности (p) и формулу для нахождения g . Заранее спасибо) Желательно как можно быстрее

Физика

Исходя из формулы расчёта давления на дно и стенки сосуда (Р=pgh) нужно получить фор??улу для нахождения высоты (h), формулу для нахождения плотности (p) и формулу для нахождения g . Заранее спасибо) Желательно как можно быстрее

Автор: Гость