Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли треть двадцать пятых ??сего маршрута, а во второй день четверть двадцать пятых всего маршрута. Какой путь они прошли за эти два дня?

Математика

Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли треть двадцать пятых ??сего маршрута, а во второй день четверть двадцать пятых всего маршрута. Какой путь они прошли за эти два дня?

Автор: Гость