Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли треть двадцать пятых ??сего маршрута, а во второй день четверть двадцать пятых всего маршрута. Какой путь они прошли за эти два дня?
Математика
Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли треть двадцать пятых ??сего маршрута, а во второй день четверть двадцать пятых всего маршрута. Какой путь они прошли за эти два дня?
Ответ(ы):
Гость:
1)3+4=7 двадцать пятых 2)75:25 и умножить на 7=21
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