Помогите пожалуйста решить #801 ( 2,4,6 ) 4/15 у = 2/5 7/8 у = 14 9/10 у =4 1/2
Математика
Помогите пожалуйста решить #801 ( 2,4,6 ) 4/15 у = 2/5 7/8 у = 14 9/10 у =4 1/2
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