Помогите пожалуйста решить #801 ( 2,4,6 ) 4/15 у = 2/5 7/8 у = 14 9/10 у =4 1/2

Математика

Помогите пожалуйста решить #801 ( 2,4,6 ) 4/15 у = 2/5 7/8 у = 14 9/10 у =4 1/2

Автор: Гость