Отрезки AB и CD пересекаются в точке F. Лежат ли точки A,B,C и D на одной окружности,если AF=7CM,BF=21CM, DF=16CM?
Геометрия
Отрезки AB и CD пересекаются в точке F. Лежат ли точки A,B,C и D на одной окружности,если AF=7CM,BF=21CM, DF=16CM?
Ответ(ы):
Гость:
Если AF*BF=CF*DF то лежат, если равенство не выполняется, то не лежат 7*21=16*СF, если СF=7*21/16, то лежат, во всех других случаях нет
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