Прошу помогите! Запиши, какими приветствиями встречают гостя по обычаям народов твоего края? Жду ответа

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Прошу помогите! Запиши, какими приветствиями встречают гостя по обычаям народов твоего края? Жду ответа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здорово , эх как дела.................... .....
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