Как делать третий номер?Хотелось бы поподробнее
Алгебра
Как делать третий номер?Хотелось бы поподробнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем выражение √(4x-x^2) . Оно находится под квадратным корнем. Корень по определению не может быть отрицательным, т.е смотрим промежутки , которым удовлетворяет это неравенство. Итого, получаем х лежит в [0,4]
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