Как делать третий номер?Хотелось бы поподробнее

Гость: Гость:

Запишем выражение √(4x-x^2) . Оно находится под квадратным корнем. Корень по определению не может быть отрицательным, т.е смотрим промежутки , которым удовлетворяет это неравенство. Итого, получаем х лежит в [0,4]