Как делить дробь???????
Математика
Как делить дробь???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, нужно делить дробь на это число, как делят натуральные числа и поставить в частном запятую тогда, когда закончится деление целой части.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? а) стремился защитить поруганную честь жен?? б) боялся показаться смешным в глазах света в) в гневе п...
Математика
На земле около 6 тысяч видов папоротников,лишайников на 12 тысяч видов больше,а вид??в водорослей столько,сколько видов папоротника и лишайников ...
Русский язык