Как делить дробь???????

Математика
Как делить дробь???????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, нужно делить дробь на это число, как делят натуральные числа и поставить в частном запятую тогда, когда закончится деление целой части.

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