Как делить на 11 трехзначное число

Математика
Как делить на 11 трехзначное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно поделить число 11 на трехзначное число например:"125". Соответственно получается десятичная дробь 0,088.
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