Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке; а) возрастания неметаллических свойств N,Be,C: б) возрастания металлических свойств Sr, Ca, Mg.
Химия
Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке; а) возрастания неметаллических свойств N,Be,C: б) возрастания металлических свойств Sr, Ca, Mg.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Be, C, N2) Mg, Ca, Sr
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