Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке; а) возрастания неметаллических свойств N,Be,C: б) возрастания металлических свойств Sr, Ca, Mg.

Химия

Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке; а) возрастания неметаллических свойств N,Be,C: б) возрастания металлических свойств Sr, Ca, Mg.

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