Как дядюшка Скрудж с помощью двух взвешиваний узнал, что из 8 одинаковых по виду монет одна не золотая, а фальшивя легче других?
Математика
Как дядюшка Скрудж с помощью двух взвешиваний узнал, что из 8 одинаковых по виду монет одна не золотая, а фальшивя легче других?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берём 6 монет и взвешиваем три на три. Возможны два варианта: 1) Масса одинаковая. Берём другие две монеты. Взвешиваем одна на одну. По весам определяем какая из них легче. 2) Масса разная. Берём три монеты, которые легче трёх других. Взвешиваем две из них. Если масса их одинаковая, то третья монета фальшивая. Если масса их разная, то по весам определяем какая из них легче.
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