Срочно!Пожалуйста,прошу вас! Коля написал два раза своё имя (внизу).Его сосед по п??рте заметил,что Коля может прочитать своё имя более чем 10-ми способами,и показал один из них. сколькими способами может прочитать Коля своё и...

Математика

Срочно!Пожалуйста,прошу вас! Коля написал два раза своё имя (внизу).Его сосед по п??рте заметил,что Коля может прочитать своё имя более чем 10-ми способами,и показал один из них. сколькими способами может прочитать Коля своё имя? (внизу) К О Л Я К О Л Я. На рисунке 36 (ВНИЗУ) показано, как можно прочитать слово маршрут.Подсчитайте число всех способов,которыми можно прочитать это слово. (Внизу) М Р Р Т А Ш У М Р Р Т А Ш У М Р Р Т

Автор: Гость