Как правильно написать номер 4

Английский язык
Как правильно написать номер 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Anna Alecksandr Maria
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