Как человеку можно использовать плоскогорье.
Окружающий мир
Как человеку можно использовать плоскогорье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если произошло наводнение,цунами то можно взабраться на пласкогорье(горы) и переждать опасть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Из числа 16 надо вычесть 5 и 4 . верноли составлено выражение 16-5+4 3) впишив окошки такие числа,чтобы равенство было верным 18-?=?+9 4) в парке...
Математика
В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока поме...
Математика