В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан
Математика
В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг 200гр=1200гр 1200:4=300(г)-молока в 1 стакане.
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