В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан

Математика
В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг 200гр=1200гр 1200:4=300(г)-молока в 1 стакане.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычилите объем фигуры
Ответить
Беларуская мова
Прачытайце жарт, устаўляючы потрэбныя пытальныя словы. У школьнай раздзявальні п??гасло. Петрык спытаў у Андрэйкі: - … ты пазнаеш сваё пальто? ...
Ответить
Другие предметы
3класс познание мира.Эксперимент или наблюдение можно провести дома
Ответить
Русский язык
Указать падеж. Увяз.В болоте. РАСТЯНУЛСЯ.НА ГРЯДКЕ.О СОБАКАХ.ОБЩАЛСЯ.С ПОПУГАЕМ. СИДЕЛ.В КЛЕТКЕ. КОПАЛСЯ.ЗА СПИНОЙ.
Ответить
Русский язык
Напишите 3 предложения с подлежащим и сказуемым,и 3 предложения с подлежащим
Ответить