В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан

Математика

В четыре стакана помещается столько же молока скольк и в одну банку. В стакан и в б??нку помещается 1 кг и 200г молока. Сколько граммов молока помещается в стакан

Автор: Гость