Вычилите объем фигуры
Математика
Вычилите объем фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*18*30=2700 см³ 2) 24*(18-10)*5=960 см³ 3) 2700-960=1740 см³ - объём фигуры Отв.:1740 см³
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