Вычилите объем фигуры

Математика
Вычилите объем фигуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*18*30=2700 см³ 2) 24*(18-10)*5=960 см³ 3) 2700-960=1740 см³ - объём фигуры Отв.:1740 см³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Прачытайце жарт, устаўляючы потрэбныя пытальныя словы. У школьнай раздзявальні п??гасло. Петрык спытаў у Андрэйкі: - … ты пазнаеш сваё пальто? ...
Ответить
Другие предметы
3класс познание мира.Эксперимент или наблюдение можно провести дома
Ответить
Русский язык
Указать падеж. Увяз.В болоте. РАСТЯНУЛСЯ.НА ГРЯДКЕ.О СОБАКАХ.ОБЩАЛСЯ.С ПОПУГАЕМ. СИДЕЛ.В КЛЕТКЕ. КОПАЛСЯ.ЗА СПИНОЙ.
Ответить
Русский язык
Напишите 3 предложения с подлежащим и сказуемым,и 3 предложения с подлежащим
Ответить
Математика
Привезли в. магазин огорцов. 8ящиков по9 огорцов сколько. привезли моркови
Ответить