Напишите 3 предложения с подлежащим и сказуемым,и 3 предложения с подлежащим
Русский язык
Напишите 3 предложения с подлежащим и сказуемым,и 3 предложения с подлежащим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама приготовила вкусный ужин я делаю домашнее задание моя подруга сегодня идёт на концерт Кукла очень красивая Ужин был очень вкусный Мне подарили хороший подарок надеюсь всё правильно
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Русский язык
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