Слова подаваться разбор слова
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Слова подаваться разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужен морфемный разбор, то по - приставка, дав - корень, а - суффикс, ть - окончание, ся - суффикс. Основа - подава
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