Указать падеж. Увяз.В болоте. РАСТЯНУЛСЯ.НА ГРЯДКЕ.О СОБАКАХ.ОБЩАЛСЯ.С ПОПУГАЕМ. СИДЕЛ.В КЛЕТКЕ. КОПАЛСЯ.ЗА СПИНОЙ.

Русский язык
Указать падеж. Увяз.В болоте. РАСТЯНУЛСЯ.НА ГРЯДКЕ.О СОБАКАХ.ОБЩАЛСЯ.С ПОПУГАЕМ. СИДЕЛ.В КЛЕТКЕ. КОПАЛСЯ.ЗА СПИНОЙ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увяз,растянулся,общался,сидел,копался-это глагол( у них нет падежа) В болоте-предложный падеж На грядке-предложный падеж О собаках-предложный падеж С попугаем-творительный падеж В клетку-предложный падеж За спиной-творительный падеж Я ДУМАЮ ТАК......⇒⇔↑
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите 3 предложения с подлежащим и сказуемым,и 3 предложения с подлежащим
Ответить
Математика
Привезли в. магазин огорцов. 8ящиков по9 огорцов сколько. привезли моркови
Ответить
Русский язык
Морфрлогический разбор слова утренней причастие
Ответить
Русский язык
Слова подаваться разбор слова
Ответить
Математика
Изпользуя четыре цифры восемь,знаки арифметических действий и скобки,составьте выражение числовое ,равное а)1,б)2,в)3
Ответить