Указать падеж. Увяз.В болоте. РАСТЯНУЛСЯ.НА ГРЯДКЕ.О СОБАКАХ.ОБЩАЛСЯ.С ПОПУГАЕМ. СИДЕЛ.В КЛЕТКЕ. КОПАЛСЯ.ЗА СПИНОЙ.

Гость: Гость:

Увяз,растянулся,общался,сидел,копался-это глагол( у них нет падежа) В болоте-предложный падеж На грядке-предложный падеж О собаках-предложный падеж С попугаем-творительный падеж В клетку-предложный падеж За спиной-творительный падеж Я ДУМАЮ ТАК......⇒⇔↑