Нормы права, отрасль права, нормативный правовой акт
Обществознание
Нормы права, отрасль права, нормативный правовой акт
Ответ(ы) на вопрос:
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Нормы права- общеобязательные правила поведения, устанавливаемые государством в официальных документах, выполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения. Отрасль права- элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих однородную группу общественных отношений. Нормативный акт-официальный документ, принятый уполномоченным органом гос-ва.
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