Як розвязать вираз зручним способом 52·187-52·43-144·42

Математика
Як розвязать вираз зручним способом 52·187-52·43-144·42
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52 * 187 - 52 * 43 - 144 * 42 =  52 * (187 - 43) - 144 * 42 =  52 * 144 - 144 * 42 =  144 * (52 - 42) = 144 * 10 = 1440
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