Помогите решить это упражнение
Русский язык
Помогите решить это упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Караси-карась; арбузик-арбуз; лоси-лось; ландыши-ландыш; медведи-медведь; морковочка-морковь; города-город; лебеди-лебедь; льва (нет кого?)-лев; моржи-морж; киты-кит; абрикосы-абрикос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Обществознание
Математика
Из числа 16 надо вычесть 5 и 4 . верноли составлено выражение 16-5+4 3) впишив окошки такие числа,чтобы равенство было верным 18-?=?+9 4) в парке...