Помогите решить это упражнение

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Помогите решить это упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Караси-карась; арбузик-арбуз; лоси-лось; ландыши-ландыш; медведи-медведь; морковочка-морковь; города-город; лебеди-лебедь; льва (нет кого?)-лев; моржи-морж; киты-кит; абрикосы-абрикос
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