5 m + 2 m 8 dm - 15 dm

Математика
5 m + 2 m 8 dm - 15 dm
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 м. 2 дм. Вроде так...
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