Как достроить полукруг до целого круга? Составьте план и выполните построение
Математика
Как достроить полукруг до целого круга? Составьте план и выполните построение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ещо один полукруг = круг
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