Такой небольшой рассказ чтоб там было прил род и число
Русский язык
Такой небольшой рассказ чтоб там было прил род и число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моего соседа есть кошка Мурка. Она родила маленьких котят. Они красивые,серые,белые и рыжие. Их 10.Прошёл месяц. Они выросли и вылезли из своей корзинки. Они пошли осматривать кухню . Там они нашли молоко и начали его пить. Они выпили всё молоко из миски и им надоело на кухне и пошли на 2 этаж. Там сидела собака Лайка . Она была коричневая.Когда котята туда поднялись,сразу побежали вниз,а за ними Лайка. Они спрятались в корзинку к кошке и уснули.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны пары имен существительных. Лошадь-лошадка,машина-машинка,корзина-корзинка,м??шь-мышка,горсть-горстка,поляна-полянка,ночь-ночка,дорога-дорожка....
Биология
Математика