Такой небольшой рассказ чтоб там было прил род и число

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Такой небольшой рассказ чтоб там было прил род и число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моего соседа есть кошка Мурка. Она родила маленьких котят. Они красивые,серые,белые и рыжие. Их 10.Прошёл месяц. Они выросли и вылезли из своей корзинки. Они пошли осматривать кухню . Там они нашли молоко и начали его пить. Они выпили всё молоко из миски и им надоело на кухне и пошли на 2 этаж. Там сидела собака Лайка . Она была коричневая.Когда котята туда поднялись,сразу побежали вниз,а за ними Лайка. Они спрятались в корзинку к кошке и уснули.
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