Догадайся,какова сторона квадрата,площадь которого равна.25см2. 64см2.100см2. 144см2
Математика
Догадайся,какова сторона квадрата,площадь которого равна.25см2. 64см2.100см2. 144см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 кв. см это сторона равна 5 см 64 кв.см сторона равна 8см 100 кв. см сторона равна 10см 144 кв. см сторона равна 12см
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