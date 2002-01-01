Вот север тучи нагоняя дохнул завыл и вот сама идет Волшебница зима по почеркнуть олицетворение

Литература
Вот север тучи нагоняя дохнул завыл и вот сама идет Волшебница зима по почеркнуть олицетворение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот север тучи нагоняя дохнул завыл-подчеркни.идёт волшебница зима-подчеркни.
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