Вот север тучи нагоняя дохнул завыл и вот сама идет Волшебница зима по почеркнуть олицетворение

Литература

Вот север тучи нагоняя дохнул завыл и вот сама идет Волшебница зима по почеркнуть олицетворение

Автор: Гость