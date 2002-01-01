Определить падеж выделинных слов по вопросу и предлогам. В богатстве, а в сердце. На чужой сторонушке. на печи не в поле.
Русский язык
Определить падеж выделинных слов по вопросу и предлогам. В богатстве, а в сердце. На чужой сторонушке. на печи не в поле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатстве-предложный падеж,в сердце-предложный падеж.Сторонушке-предложный падеж,чужой-предложный падеж.На печи-предложный падеж,в поле-предложный падеж.ВООБЩЕМ,ВЕЗДЕ ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ.
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