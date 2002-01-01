Определить падеж выделинных слов по вопросу и предлогам. В богатстве, а в сердце. На чужой сторонушке. на печи не в поле.

Русский язык

Определить падеж выделинных слов по вопросу и предлогам. В богатстве, а в сердце. На чужой сторонушке. на печи не в поле.

Автор: Гость