Найти неизвестный член пропорции 8/0,75=0,6/ x-28

Математика
Найти неизвестный член пропорции 8/0,75=0,6/ x-28
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. =0,6 0,75. =. х-28 8×х28=0,75×0,6 224х=2,5 х=2240÷2,5 х=182
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