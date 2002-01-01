Найти неизвестный член пропорции 8/0,75=0,6/ x-28
Математика
Найти неизвестный член пропорции 8/0,75=0,6/ x-28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. =0,6 0,75. =. х-28 8×х28=0,75×0,6 224х=2,5 х=2240÷2,5 х=182
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