1. Когда и где зародились Олимпийские Игры? 2. Что Является главным ритуалом церем??нии открытия Игр? 3. Что такое осанка? 4. От каких привычек следует отказаться, чтобы сохранить правильную осанку? 5. Что такое "ЗДОРОВЬЕ",...
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1. Когда и где зародились Олимпийские Игры? 2. Что Является главным ритуалом церем??нии открытия Игр? 3. Что такое осанка? 4. От каких привычек следует отказаться, чтобы сохранить правильную осанку? 5. Что такое "ЗДОРОВЬЕ", раскройте понятие "РЕЖИМ ДНЯ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Первые Олимпийские игры состоялись в далеком 776 году до н. э. в небольшом городке Олимпия, расположенном на юге Греции. 2)олимпийский огонь 3)Осанка — это привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и при движении. «Привычное положение тела» — это то положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне системы условных рефлексов, так называемых двигательным стереотипом. 4) Сидеть нужно ровно 5)низнаю то что могла ответила
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