Морфологический разбор. моя бабушка живёт в дереве.

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Начальная форма: МОЙ Часть речи: местоименное прилагательное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное, одушевленное Формы: мой, моего, моему, моим, моём, моя, моей, мою, моё, мои, моих, моими Начальная форма: БАБУШКА Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, одушевленное Формы: бабушка, бабушки, бабушке, бабушку, бабушкой, бабушкою, бабушек, бабушкам, бабушками, бабушках Начальная форма: ЖИТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: третье лицо, действительный залог, единственное число, переходный, несовершенный вид, настоящее время Формы: жить, живу, живём, живёшь, живёте, живёт, живут, жил, жила, жило, жили, живя, живши, живи, живите, живущий, живущего, живущему, живущим, живущем, живущая, живущей, живущую, живущею, живущее, живущие, живущих, живущими, живший, жившего, жившему, жившим, жившем, жившая, жившей, жившую, жившею, жившее, жившие, живших, жившими Начальная форма: В Часть речи: предлог Грамматика: Формы: в Начальная форма: ДЕРЕВО Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, неодушевленное, предложный падеж, средний род Формы: дерево, дерева, дереву, деревом, дереве, деревья, дерев, деревьев, деревам, деревьям, деревами, деревьями, деревах, деревьях