ПОМАГИТЕ!!! составить доклад о картине
Литература
ПОМАГИТЕ!!! составить доклад о картине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский художник Виктор Васнецов написал немало картин, связанных с русским эпосом, сказками и былинами, русской историей. Но картина "Богатыри", безусловно, является вершиной его творчества. Это зрелая эпическая работа, созданию которой живописец отдал чуть ли не тридцать лет. Она была завершена в 1898 году. Эту картину часто называют "Три богатыря", что, конечно, отражает суть картины: на ней изображены трое русских витязей, сильных, достойных, красивых, надежных. Эти сказочные персонажи хорошо знакомы нам по народным русским былинам. Все они одеты в воинские доспехи, у каждого в руках оружие. Они несут дозор где-то в холмистых полях, смотрят, все ли в порядке в земле Русской.Сила, мудрость, молодость и удача - вот что олицетворяет собой эта могучая троица, вышедшая из древних сказаний. Мы знаем имена каждого из них. В центре находится вглядывающийся вдаль величавый богатырь, исполненный сил. Это Илья Муромец. По левую руку его Добрыня Никитич, о котором известно, что он обладал знаниями, смекалкой, опытом. Справа от Ильи Муромца Алеша Попович, молодой, веселый, миловидный юноша, лиричный и романтичный. Недаром к седлу у него сзади прикреплены гусли. У каждого из героев свое оружие, что дает им возможность сражаться против любого врага. Илья Муромец держит в руках копье. Добрыня Никитич достает из ножен меч, а Алеша Попович уверенно держит лук. Они смогут защитить свою землю. Шлемы богатырей отчасти напоминают церковные купола, неслучайно Васнецов как художник придал значение этому моменту
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