Всем привет) помогите мне пожалуйста написать эссе . Тема: Болезни современного общества. Кто учится в медицине ,тот поймет и напишет. самане знаю как помогите срочно!! завтра утром надо сдать)

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Всем привет) помогите мне пожалуйста написать эссе . Тема: Болезни современного общества. Кто учится в медицине ,тот поймет и напишет. самане знаю как помогите срочно!! завтра утром надо сдать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют много болезней.Сегодня я расскажу о какой то болезни.И она называется______ .
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