Помогите пожалуйста решить это уравнение 8 класс алгебра буду благодарен
Алгебра
Помогите пожалуйста решить это уравнение 8 класс алгебра буду благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб избавиться от дробей, нужно умножить их на общий знаменатель
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