Задайте формулой функцию график которой параллелен прямой y 6x-1 и проходит через т??чку с координатой 3,1

Алгебра

Задайте формулой функцию график которой параллелен прямой y 6x-1 и проходит через т??чку с координатой 3,1

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