Задайте формулой функцию график которой параллелен прямой y 6x-1 и проходит через т??чку с координатой 3,1
Алгебра
Задайте формулой функцию график которой параллелен прямой y 6x-1 и проходит через т??чку с координатой 3,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула этой функции y=6x-17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Русский язык
Нечаева русский язык 4 класс Запиши словосочетание.Опредили склонение,падеж сущ??ствительных Встретилтись около деревни,шли по дорожке,останови...
Математика
Какое число надо подставить вместо А чтобы корнем уравнения икс минус Минус 14 рав??о 18 является число 32