В каких словах звуки не совпадают с буквами : дождж надвор'е расчоска узлезшы дзераза

Беларуская мова
В каких словах звуки не совпадают с буквами : дождж надвор'е расчоска узлезшы дзераза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расчоска, узлезшы - это точно. Дождж - неточно.
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