От данных слов с помощью суффиксов образуйте существительные. -Ек-, -ик-: щенок, огу??ец, орех, кирпич, висок, ящик, год, хрящ, платок, зонт, шалаш, василек, гвоздь. - -Чик-, -щик-: бакен, баня, бетон, гонки, рассказывать, пере...
Русский язык
От данных слов с помощью суффиксов образуйте существительные. -Ек-, -ик-: щенок, огу??ец, орех, кирпич, висок, ящик, год, хрящ, платок, зонт, шалаш, василек, гвоздь. - -Чик-, -щик-: бакен, баня, бетон, гонки, рассказывать, перевозить, грузить, возить, переводить, учет, шифровать, шарманка, часы, резать, кровля, фрезеровать, переплетать, забой, летать, наводить, дрессировать, перебегать, регулировать, обходить, корректировать ОБОЗНАЧЬТЕ ОРФОГРАММЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-ек-, -ик- Щеночек, огуречик, орешик, кирпичек, височек, ящичек, годик, хрящик, платочек, зонтик, шалашик, василечек, гвоздик. -чик-, -щик- Бакенщик, банщик, бетонщик, гонщик, рассказчик, перевозчик, грузчик, возчик, переводчик, учетчик, шифровщик, шарманщик, часщик, разельщик, кровщик, фрезеровщик, переплетавщик, забойщик, летчик, наводчик, дрессеровщик, перебежчик, регулировщик, обходчик, корректировщик
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