От данных слов с помощью суффиксов образуйте существительные. -Ек-, -ик-: щенок, огу??ец, орех, кирпич, висок, ящик, год, хрящ, платок, зонт, шалаш, василек, гвоздь. - -Чик-, -щик-: бакен, баня, бетон, гонки, рассказывать, пере...

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От данных слов с помощью суффиксов образуйте существительные. -Ек-, -ик-: щенок, огу??ец, орех, кирпич, висок, ящик, год, хрящ, платок, зонт, шалаш, василек, гвоздь. - -Чик-, -щик-: бакен, баня, бетон, гонки, рассказывать, перевозить, грузить, возить, переводить, учет, шифровать, шарманка, часы, резать, кровля, фрезеровать, переплетать, забой, летать, наводить, дрессировать, перебегать, регулировать, обходить, корректировать ОБОЗНАЧЬТЕ ОРФОГРАММЫ

Автор: Гость